Algorithmus soll Drohnen sicher durch Stadt lenken

Kommerzielle Drohnen navigieren mithilfe von GPS, was in großer Höhe gut funktioniert. Zwischen Gebäuden und im Stadtverkehr, wo Fußgänger oder Radfahrer plötzlich den Weg kreuzen, müssen Drohnen hingegen schnell auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können. Dazu waren sie bisher nicht in der Lage. Ein in der Schweiz entwickelter Algorithmus soll die Flugobjekte diesem Ziel nun näherbringen.