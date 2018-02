Die Cowboyboots sind zurück

Das aktuelle Revival der Cowboyboots hat für jeden Geschmack eine Variante parat. Wer es gern puristisch mag, der kann auf schlichte Varianten in Schwarz, wie sie etwa in den Runwayshows von Céline oder Isabel Marant gezeigt wurden, zurückgreifen. Das tolle an diesen reduzierten Modellen: Sie sind am vielfältigsten zu kombinieren - etwa zu Strickkleidern, Denim oder Kleidern mit Blumenmustern.