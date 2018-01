Fehlende Datenschutzvereinbarung kann teuer werden

Am 25. Mai muss in Österreich die EU-Datenschutz-Grundverordnung zum besseren Schutz der Privatsphäre im Internet gesetzlich umgesetzt sein. Die neuen Regelungen sehen für Unternehmen drastischen Strafen von bis zu 20 Millionen Euro vor. Über die arbeitsrechtlichen Auswirkungen auf Betriebsvereinbarungen informierte die Arbeiterkammer (AK) OÖ in Linz.