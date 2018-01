Segler Zajac: Coach ist „Dauergast“ im Gefängnis!

„Der Speed passt, wir haben viel am Boot gearbeitet“, ist Thomas Zajac, Österreichs Olympia-Bronzener von Rio, vor dem Weltcup-Start gemeinsam mit Barbara Matz im Nacra17 zufrieden. Die beiden mussten in der Vorbereitung einen Tag lang auf ihren Trainer Angelo Glisoni verzichten. Der Italiener, 1992 selbst bei Olympia in Barcelona am Start, besuchte einen Freund, für den die Sonne nicht mehr lacht. Er sitzt in Miami im Gefängnis als zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder. Der aber seine Unschuld beteuert, den Weg durch die Instanzen geht.