Gemeinden erhöhen Nebenbahnen-Druck

Stadtchef Andreas Lindorfer (VP) aus Rohrbach-Berg, sein Amts- und Parteikollege Severin Mair aus Eferding und Vizebürgermeisterin Sigrid Grubmair (SP) aus Pettenbach haben eines gemeinsam: Sie alle haben eine Nebenbahn, die durch ihre Gemeinde führt, und die sie erhalten wollen. „Krone“-Leser wissen, dass das Land vor einigen Jahren begonnen hat, mit den ÖBB – denen die meisten Strecken gehören – über deren Übernahme zu verhandeln. „Aber die Gespräche sind eingeschlafen“, seufzt Mair. Grubmair verrät,dass die Almtalgemeinden gerade an einer Arge feilen, in der erarbeitet werden soll, was die Almtalbahn künftig braucht. Und wie es mit der Mühlkreisbahn-Attraktivierung weitergeht, ist ebenfalls offen, nachdem im Herbst der Landesrechnungshof eine Prüfung des Projekts gestartet hat. „Wir wollen uns als Region aber nicht abhängen lassen“, so Lindorfer.