Pensionistin von Auto 180 Meter weit mitgeschleift

Dramatische Szenen haben sich am Montag in Hollenstein im niederösterreichischen Bezirk Amstetten abgespielt. Eine 61-jährige Autofahrerin hatte im Retourgang eine 78 Jahre alte Pensionistin offenbar übersehen und die Fußgängerin mit dem Heck niedergestoßen und überfahren. Danach wurde das betagte Opfer noch 180 Meter weit mitgeschleift, es wurde mit vermutlich schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Spital geflogen.