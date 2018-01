emporiaSMART: Nicht nur für Senioren ein Hingucker

Das ist insofern von großer Bedeutung, da viele Smartphone-Besitzer zwar zehn und mehr Apps installiert haben, aber lediglich drei bis fünf davon regelmäßig nutzen. "Wir haben unser Smartphone aufgeräumt, denn wir sind überzeugt: Einfach ist das neue Smart", so emporia-Eigentümerin und Geschäftsführerin Eveline Pupeter. Mit dem neuen emporiaSMART will der Linzer Handyhersteller all jenen das Fenster in die mobile, digitale Welt öffnen, die die Einfachheit in der Bedienung als Vorteil begreifen.