Rivale mit Auto angefahren: Acht Monate bedingt

Zwei Männer, eine Frau und zwei verletzte Egos: Als beide vor dem Haus der Frau in Wien aufeinandertreffen, kommt es zur Prügelei. Und dann soll der neue Freund (35) mit Absicht auf den "Ex" (32) zugerast sein und ihn verletzt haben. Der 35-Jährige leugnet jetzt auf der Anklagebank: "Ich war so im Schock, ich wollte nur weg."