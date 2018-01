120.000 bejubelten Dallago

Doch das Finale begann mit einem Schock, denn bereits in Kurve eins stürzte der Steirer. Dann kam auch noch der zweifache Weltmeister Cameron Naasz (US) zu Fall. Und als Dallago schon mit Rang drei rechnete, strauchelten Michael Iulianello (US) und Scott Croxall (Kan) vor ihm – somit war der Weg für den ersten europäischen Sieg seit 22. März 2014 in Quebec (Kan) frei. Der damalige Sieger? Richtig, Marco Dallago.