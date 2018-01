Olympia: ORF verspricht „620 Stunden live“

Über 600 Stunden Live-Berichterstattung stellt der ORF für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in Aussicht. Auf ORF eins steht der Kampf um die Medaillen täglich von ein Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Programm. ORF Sport + wird gar rund um die Uhr zum Olympia-Channel, teilte der ORF am Montag mit. Rund 110 Mitarbeiter (Redaktion und Technik) sind am Ort des Geschehens für den ORF tätig.