Trotz Vergewaltigung: Türkischer Klub holt Robinho

Robinho versucht es also noch einmal im Ausland und zwar in der Türkei, beim achtplatzierten Sivasspor. Der Verein war 2009 Vizemeister, zuletzt belegten sie den 16. Platz in der Liga. Interessant ist aber weniger die Tatsache, dass der einstige Weltstar von Mineiro zu Sivaspor wechselt, sondern vielmehr der Umstand, dass er dies nach einer Verurteilung tut, die in Europa für zahlreiche Schlagzeilen sorgte.