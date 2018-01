Uncool, aber aufrichtig

Fünf Jahre lang war es still um Kettcar, ehe sich für die Fans der Polit-Rocker aus Hamburg im Herbst 2017 mit der Single „Sommer ’89“ ein furioses Comeback ankündigte. Im ausverkauften Grazer Orpheum präsentierte die Band um Marcus Wiebusch am Sonntag ihr neues Album „Ich vs. Wir“!