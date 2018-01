Hammer-Tor von Depay lässt Europa schwärmen

Der Kampf um den französischen Fußball-Meistertitel hat am Sonntag etwas an Spannung gewonnen. Paris St. Germain verlor den Schlager der 22. Runde bei Verfolger Olympique Lyon 1:2, wodurch der Vorsprung auf acht Punkte schmolz. Für den Tabellenführer, für den ein Tor von Layvin Kurzawa (45.+3) zu wenig war, war es die erste Niederlage nach fünf Ligasiegen in Folge sowie die zweite diese Saison. Zum Matchwinner für Lyon avancierte Memphis Depay mit seinem Treffer in der 94. Minute. Sein Schuss wurde ganz leicht abgefälscht und flog sehenswert unter die Latte.