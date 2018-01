Eleonore Schandl und die Glückshunde von Draßmarkt

Täglich melden sich Menschen bei uns in der "Tierecke", die aus unterschiedlichen Gründen Hilfe für Tiere benötigen. Die traurigen Schicksale der einzelnen Vierbeiner treffen einen mitten ins Herz. So wie die Geschichte vom wuscheligen "Puma", im Bild mit Hundetrainerin Kristin Purgay. Bevor er in den Schutz der "Tierecke" kam, bestand sein Lebensraum aus einer Holzbaracke auf einem verlassenen Gelände. Dort lebte er alleine, völlig vernachlässigt, ohne regelmäßig Futter und Wasser zu bekommen.