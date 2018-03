Die Stars zeigen beim Bikini-Yoga ihre Biegsamkeit

Sonne, Strand - und biegsame Körper in ganz wenig Stoff: Wenn die Promis in der Wärme ihre Seelen baumeln lassen, liegen sie nicht den lieben langen Tag auf der faulen Haut. Denn auch im knappen Zweiteiler kann man sich perfekt in Form halten. Und weil Bikini-Yoga auch einfach richtig schön zum Anschauen ist, haben wir hier die schönsten Promi-Schnappschüsse für Sie gesammelt!