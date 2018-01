Facebook-Selfie überführt 21-jährige Mörderin

Die 18-jährige Gargol war im März 2015 leblos am Straßenrand unweit einer Müllhalde in Saskatoon von einem Passanten entdeckt worden, wie CBC News berichtete. Antoine hatte die Tat zunächst geleugnet und der Polizei erzählt, dass Gargol mit einem Mann nach Hause gegangen sei, den die beiden beim gemeinsamen Fortgehen kennengelernt hatten. Zudem hatte die 21-Jährige via Facebook versucht, die Ermittler zu täuschen, indem sie nur wenige Stunden nach Gargols Tod in einem Posting nach dem Verbleib ihrer Freundin fragte.