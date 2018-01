Kuttin rügt ÖSV-Adler: „Werde vieles abstellen!“

„Wir haben gehofft, dass uns ein Wunder gelingt, aber es war schon nach dem ersten Durchgang vorbei“, machte Stefan Kraft aus seiner Enttäuschung über Platz fünf keinen Hehl. Den rot-weiß-roten Adlern hätten vor dem Finale neue Flügel wachsen müssen. Am Ende fehlten dem Quartett Aigner, Poppinger, Hayböck und Kraft nämlich satte 103,3 Punkte auf Bronze. So weit war der dreimalige Mannschafts-Weltmeister noch nie von einer WM-Medaille in einem Team-Fliegen weg.