Kinder-Streit führte zu Schlägerei unter Eltern

Laut Polizei mischte sich zunächst die Mutter eines der beiden streitenden Kinder ein und schubste den Kontrahenten seines Nachwuchses. Dies habe sofort dessen Verwandtschaft auf den Plan gerufen. Eine "Vielzahl von Müttern und Vätern" habe schließlich eingegriffen, so dass am Ende rund 20 Menschen in die Keilerei verwickelt gewesen seien, teilte die Polizei in Aachen mit. Nach Eintreffen der Polizei habe sich die Lage beruhigt, einige Beteiligte hätten das Weite gesucht.