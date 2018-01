Cristiano Ronaldo kassierte Blutwunde bei 7:1

Der FC Barcelona ist nach der ersten Pflichtspiel-Saison-Niederlage gleich wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag in der 20. Primera-Division-Runde bei Betis Sevilla 5:0 durch und baute den Vorsprung in der Tabelle (54 Punkte) weiter aus. Die Verfolger Atletico Madrid (1:1 gegen Girona/43) und Valencia (1:2 bei Las Palmas/40) hatten am Samstag gepatzt. Zurückgemeldet hat sich der Vierte Real Madrid und das in eindrucksvoller Manier. Der Titelverteidiger fertigte Deportivo La Coruna nach Rückstand noch mit 7:1 ab und rückte damit dem wohl in dieser Saison Maximalziel Vizemeistertitel etwas näher. Platz zwei ist für die "Königlichen" nur noch acht Zähler entfernt und sie haben ein Spiel weniger ausgetragen. Cristiano Ronaldo erlitt ein Cut.