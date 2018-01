Junger Künstler aus Kärnten zeichnet auf Tablet

Seit Brian van Niehoff vier Jahre alt ist, hält er die Malstifte in der Hand. Der 21-Jährige aus Bad Kleinkirchheim bringt nämlich alles, was ihm einfällt, auf ein Blatt Papier. Sei es der Friseur in der Heimatgemeinde oder einfach eine Phantasiefigur, die in seinem Kopf herum schwirrt. Und das konstruiert der Student digital auf dem Tablet. „Früher habe ich meine Gedanken auf normalem Papier festgehalten. Seit zwei Jahren aber zeichne ich auf meinem iPad. Das funktioniert genau gleich, nur dass die Farben digital mehr Kontrast aufweisen“, erklärt Brian.