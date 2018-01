Hotelbrand in Prag: 4 Tote, zahlreiche Verletzte

Ein tragischer Hotelbrand in der Touristenhochburg Prag hat vier Menschen das Leben gekostet. Unter den Todesopfern ist auch ein 21 Jahre alter Deutscher, wie die tschechische Polizei am Sonntag mitteilte. Er sowie eine 20 Jahre alte Touristin aus Südkorea seien noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstagabend gestorben. Zwei Frauen erlagen am Sonntag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.