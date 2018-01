Weltmeister Frankreich weiter auf Halbfinalkurs

Weltmeister Frankreich steht bei der Handball-EM dicht vor dem Halbfinal-Einzug. Der dreimalige Titelträger, in der Vorrunde gegen Österreich siegreich, setzte sich am Samstag in Zagreb gegen Rekord-Europameister Schweden mit 23:17 durch und führt die Hauptrundengruppe I mit 6:0 Punkten an.