71-Jährige in Graz auf Zebrastreifen angefahren

Eine 71-jährige Frau ist am Samstag in Graz auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Pkw-Lenkerin wurde beim Einbiegen von der Sonne geblendet und sah erst im letzten Moment die Fußgängerin. Die Pensionistin wurde in die Uni-Klinik eingeliefert.