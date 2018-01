Hotelier sperrt Hacker aus!

Der Betrieb hat jetzt reagiert und gibt Angriffen über das Internet keine Chance mehr. Bei der Modernisierung der Zimmer wurden alle Zimmerschlösser von programmierbaren Key-Karten-Systemen wieder auf mechanische Schlösser umgestellt. Mit neuen Computern und Sicherungssystemen konnten weitere Angriffe abgewehrt werden. „Am liebsten wäre uns jedoch, komplett offline zu arbeiten und Reservierungsbriefe und Postkarten zu beantworten – wie anno dazumal“, so der Chef des 4-Sterne-Superior-Traditionshotels. Er geht noch einen Schritt weiter: Wer diesen Sommer offline bucht, per Brief reserviert und das Handy an der Rezeption abgibt, der bekommt einen Rabatt auf den Urlaub.