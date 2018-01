Heuriger Winter ist der mildeste der 2000er-Jahre

Wie es in Oberösterreich in den vergangenen 17 Jahren wirklich mit dem Winterwetter ganz konkret aussah, dafür hat Josef Haslhofer die Wetterdaten von Linz, Rohrbach und Bad Ischl aus dem Archiv geholt. Die kältesten Jänner-Werte wurden 2000 in Linz mit minus 15,6 und in Bad Ischl mit -19,4 gemessen, die Rohrbacher froren besonders im Jahr 2017 bei -18,8 (heuer waren es bisher -3,4).