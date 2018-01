Platz zwei für Penz/Fischler in Lillehammer

Am Sonntag geht es für drei Österreicher im Einsitzer der Herren noch um Tickets für die Winterspiele. Während Doppel-Weltmeister Wolfgang Kindl und der Vierte von Oberhof, Reinhard Egger, ihr Olympiaticket bereits in der Tasche haben, rangeln David Gleirscher, Armin Frauscher und Nico Gleirscher um den letzten Startplatz für das ÖRV-Aufgebot in Pyeongchang. Im Anschluss an die Einsitzer-Konkurrenz folgt ein weiterer Sprint-Weltcup.