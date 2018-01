Jagd auf die Bankomatbande

Drei Coups wurden geklärt, mehrere Täter verhaftet

Im Vorjahr schlug die Rumänenbande in Oberösterreich neunmal zu, heuer einmal. Coups in Eberstalzell am 22. März und in Munderfing (23. Mai) sowie ein Versuch in Breitenaich bei Eferding am 3. März konnten mit Hilfe einer Verbindungsbeamtin in Rumänien geklärt werden, einige der teils geständigen Täter sind in Haft oder bereits verurteilt, einer wartet in Italien auf seine Auslieferung.