Hämmerle bei Cross-Weltcup in Erzurum auf Platz 3

Mit Platz drei in Erzurum (Türkei) hat Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle am Samstag den dritten Podestplatz in der laufenden Weltcupsaison geholt. Der Vorarlberger musste im großen Finale nur dem Italiener Omar Visintin und dem französischen Olympiasieger Pierre Vaultier den Vortritt lassen.