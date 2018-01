Missbrauchsvorwürfe: Ist das Woody Allens Ende?

Colin Firth will nicht mehr mit Allen arbeiten

Timothée Chalamet kündigte vorige Woche an, er werde seine Gage für "A Rainy Day in New York" abgeben. "Ich möchte nicht von meiner Arbeit an dem Film profitieren. Darum werde ich mein gesamtes Gehalt spenden", schrieb der Nachwuchsstar ("Call Me by Your Name") auf Instagram. Das Geld solle unter anderem an die Bewegung "Time's Up" gegen sexuelle Belästigung sowie an einen Homosexuellenverband gehen. Auch die Schauspieler Griffin Newman und Rebecca Hall wollen ihre Einnahmen aus dem Film spenden.