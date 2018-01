Mutter verkauft Jungfräulichkeit der Tochter (13)

"Wollten das Recht an der ersten Nacht mit dem Mädchen verkaufen"

In einem vom russischen Innenministerium veröffentlichten Video gestand die 35-Jährige: „Wir sind um 7.35 Uhr nach Moskau geflogen, um einen reichen Mann zu treffen. Er hatte uns finanzielle Unterstützung für sexuelle Dienste meiner Tochter zugesagt.“ Die Freundin sprach konkret davon, dass das Ziel gewesen sei, „das Recht an der ersten Nacht“ mit dem Mädchen zu verkaufen.