Siebenhofer verpasst Podest in Cortina! Vonn siegt

364 Tage nach ihrem bisher letzten Triumph in einer Weltcup-Abfahrt hat Lindsey Vonn wieder zugeschlagen. Die 33-Jährige feierte am Samstag in Cortina d'Ampezzo ihren 40. Sieg in dieser Disziplin und den insgesamt 79. im Weltcup. Sie hatte 0,92 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Tina Weirather aus Liechtenstein. Ramona Siebenhofer war als Vierte die bestplatzierte Österreicherin.