Alpindrama in Tirol: Kletterer in den Tod gestürzt

Drei Tage lang war Bernhard S. bereits tot am Fuße des Sportkletterfelsens "Fiechter Schrofen" in Tirol gelegen, als er zufällig gefunden wurde. Am Montag war der 51-Jährige dorthin aufgebrochen. Am Mittwoch meldete ihn seine Frau als abgängig, Donnerstag wurde er entdeckt. Ein Fehler beim Abseilen dürfte ihm das Leben gekostet haben …