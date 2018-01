Auf der Gemeindestraße Preining in Richtung Metnitztal Landesstraße kam ein 19-jähriger Lenker am Freitag gegen 19.50 Uhr mit seinem Pkw aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, das Fahrzeug stürzte über eine Böschung, überschlug sich und blieb in weiterer Folge seitlich an einem Baum hängen. Der junge St. Veiter und sein Bruder (17) wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Friesach gebracht.