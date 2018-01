Heute wird der „Streif-Vulkan" wieder brodeln

Ja, dieser Vulkan wird heute wieder so richtig brodeln. In voller Länge! "Oben scheißt du dich an, und unten hast du einen Orgasmus", beschreibt Hannes Reichelt den wilden Ritt über den Hahnenkamm. Dass Ehefrau Larissa da gar nicht zuschauen will, wenn der Vulkan spuckt, versteht sich. Pistenchef Herbert Hauser bestätigt: "Es kann in voller Lämge gefahren werden, die Strecke ist in perfektem Zustand!"