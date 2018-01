Flüchtlingsstrom nach Spanien wird weiter zunehmen

Frontex: "In erster Linie kommen Wirtschaftsflüchtlinge nach Spanien"

Bei den Migranten, die über die zentrale Mittelmeerroute vor allem von Libyen aus in Italien eintreffen, handle es sich mehrheitlich um Bewohner von Ländern südlich der Sahara und darunter vor allem von Staaten aus der Region des Hornes von Afrika. Nach Spanien kommen laut Frontex unterdessen in erster Linie Wirtschaftsflüchtlinge aus Marokko und Algerien sowie aus Ländern in Westafrika.