Skifliegen: Stefan Kraft zur Halbzeit auf Platz 4

Ergebnisse vom ersten Tag der Skiflug-Weltmeisterschaften am Freitag in Oberstdorf nach zwei von vier Durchgängen:

1. Daniel Andre Tande (NOR) 449,6 Punkte (212/227 m)

2. Richard Freitag (GER) 438,7 (228/225)

3. Kamil Stoch (POL) 431,8 (230/219)

4. Stefan Kraft (AUT) 412,3 (218/208,5)

5. Robert Johansson (NOR) 408,0 (204/213,5)

6. Andreas Stjernen (NOR) 404,7 (193/203)

7. Peter Prevc (SLO) 399,3 (222,5/199)

8. Andreas Wellinger (GER) 398,3 (206/207)

9. Johann Andre Forfang (NOR) 395,5 (207/207,5)

10. Dawid Kubacki (POL) 390,6 (207,5/208)

Weiter:

17. Clemens Aigner (AUT) 351,8 (202/181,5)

18. Manuel Poppinger (AUT) 345,9 (187/195,5)