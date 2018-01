Nachtsperren auf der Klagenfurter Nordumfahrung

An den ersten beiden Feberwochenenden werden dann die letzten Gegenverkehrsbereiche eingerichtet. Danach rollt der gesamte Verkehr planmäßig in Fahrtrichtung Italien.

Mit Anfang Feber sollen dann auch der Kollmann- und Haberbergtunnel so weit sein, um die nächsten Tunnelröhren in Angriff zu nehmen. Insgesamt werden von der Asfinag 85 Millionen Euro in das Sicherheitspaket investiert.