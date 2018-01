Pflegeregress soll völlig wegfallen

Dass die Abschaffung des Pflegeregresses auch für den stationären Behindertenbereich gilt, darüber sind sich alle einig – inklusive Sozialministerium. In Oberösterreich geht es hier um etwa vier Millionen € Einnahmenausfall, die zu den Mehrkosten von 71 Millionen € für die stationäre Altenbetreuung dazukommen. Auch diese vier Millionen Euro müsse der Bund übernehmen: „Was für Menschen in der Alterspflege gilt, muss auch für Menschen mit Beeinträchtigung gelten“, so der Landeschef.