„Deso Dogg“ Denis Cuspert bei Luftangriff getötet?

Cuspert, der zuletzt den Namen Abu Talha al-Almani ("Der Deutsche") trug, soll am Mittwoch zusammen mit 14 weiteren IS-Kämpfern in der Stadt Gharanij in der syrischen Provinz Deir ez-Zor getötet worden sein, wie der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, am Freitag sagte. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk an Aktivisten in Syrien. Das Portal "Wafa" hatte Fotos von einer blutbefleckten Leiche verbreitet, bei der es sich um Cuspert handeln soll, und berichtete über den Lebensweg des Dschihadisten.