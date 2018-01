Heynckes: Bayern gegen Werder wohl ohne Alaba!

Auch Mats Hummels steht dem Rekordmeister wegen der Nachwirkungen einer Erkrankung noch nicht zur Verfügung, dafür kehrt Goalgetter Robert Lewandowski zurück. Mit dem Polen soll eine eindrucksvolle Serie gegen Werder ausgebaut werden - die vergangenen 16 Pflichtspiele gegen den Club von Zlatko Junuzovic und Florian Kainz wurden allesamt gewonnen. Das ändert aber nichts an der Zuversicht des Bremer Trainers Florian Kohfeldt. "Das Vertrauen in die eigene Stärke ist in den vergangenen Wochen gewachsen. Wir wollen in München etwas mitnehmen, dafür muss ich keinem Spieler Mut zureden", meinte Kohfeldt.