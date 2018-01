Damit es nicht finster wird

Von Heiligenblut (Fleißkehre) geht’s mit Tourenskiern hinein in das tief winterliche Kleine Fleißtal, vorbei am Alten Pocher hinauf in Richtung Fleißkees. Den Weg hinauf kennt der 33-Jährige in- und auswendig. Als Abwechslung zu seinem Job ist der Bergprofi auch in den Westalpen unterwegs, wo er seine Gäste über den Hörnligrat auf den Gipfel führt. Natürlich führt der Mölltaler auch auf den Großglockner, jedoch am liebsten über die Kärntner Seite. Mehr über die Arbeit des Kelag-Bergführers gibt es demnächst in der „Berg Krone“.  0676 / 87805295