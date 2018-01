Wipfelpfad soll 100.000 Gäste anlocken

Verabschiedet sich der Winter zeitgerecht, so starten im März die Bauarbeiten für die neue Touristenattraktion am Gmundner Hausberg: „Wenn wir mit den Fundamenten beginnen, sollte der Boden nicht mehr gefroren sein“, weiß Christian Kremer von der Erlebnis Akademie AG (EAK). Innerhalb von rund drei Monaten soll der rund 1383 Meter lange Pfad samt einem 38 Meter hohen Aussichtsturm – ähnlich dem in Lipno in Tschechien – fertig sein.