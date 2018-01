Mayer in Kitz nur von zwei Super-Elchen geschlagen

Die Rennläufer fuhren danach im Touristen-Skitempo ins eigentliche Ziel, wo sie von Tausenden Zuschauern bejubelt wurden. Svindal gewann zum dritten Mal nach 2013 und 2016 in Kitzbühel den Super-G. "Ein Abfahrtssieg morgen wäre logischerweise ein Traum. Wenn ich tauschen könnte würde, würde ich, aber man muss das nehmen, was kommt. Ich bin heute sehr glücklich", sagte der 35-Jährige, der 55.500 Euro brutto an Preisgeld erhielt. "Heute war es ein spezielles Rennen mit dem Ziel so weit oben. Das war irgendwie so wie in der Jugend. Man schaut auf Leute, wie sie reagieren. Ich habe einen Physio gesehen, wie er jubelt - dann habe ich gewusst, es passt." Auch Kjetil Jansrud war zufrieden: "Zwei Elche am Podest in Kitzbühel, da sind wir besonders zufrieden", sagte er mit einem Augenzwinkern.