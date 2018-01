Netzwerk von Therapeuten verkürzt Wartezeiten

Vermittlung an Kollegen

Und wie sieht das in der Praxis aus? Droht dem Patienten eine längere Wartezeit, wird er vom jeweiligen Therapeuten an einen Kollegen vermittelt. Dafür wurde ein E-Mail-Verteiler installiert, über den mit Erlaubnis des Patienten kommuniziert wird. Kommt jemand mit einem speziellen Krankheitsbild – wird z.B. eine manuelle Lymphdrainage benötigt – so wird der Patient zum Kollegen mit der entsprechenden Zusatzausbildung geschickt. „Auch die Ärzte verfügen laufend über eine aktualisierte Liste von unserem Netzwerk, um die Versorgung der Patienten zu gewährleisten“, sagt Therapeutin Petra Kramesberger.