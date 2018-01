A4-Schlepperprozess: Anwalt kündigt Geständnis an

Am Montag soll der 39-jährige Drittangeklagte einvernommen, am Dienstag und Mittwoch sollen Protokolle der Telefonüberwachung von Gesprächen zwischen den Mitgliedern der Schlepperbande durch den Richter verlesen werden. Mihaly Irinkov, Verteidiger des bulgarischen Drittangeklagten, erklärte der APA, sein Mandant will seit Langem ein Geständnis ablegen, was seitens des Gerichtes jedoch immer wieder vertagt worden sei.