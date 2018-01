Berührend! Mancuso bringt Lindsey Vonn zum Weinen

Mancuso hat bei Großereignissen so viele Medaillen gewonnen wie keine andere Skirennfahrerin aus den USA. Bei Olympia holte sie neben Gold 2006 noch zweimal Silber bei den Winterspielen 2010 in Abfahrt und Kombination sowie Bronze in der Kombination 2014. Dazu kommen fünf WM-Medaillen. Die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, dem Ort, an dem Mancuso im Jänner 2006 den ersten von insgesamt 36 Podestplätzen eingefahren hatte, war am Freitag ihr 399. und letztes Rennen im alpinen Ski-Weltcup.