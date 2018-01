Passagierin kritisiert zu kurze Stewardessen-Röcke

„Eine der Frauen beugte sich im Supermarkt im Flughafen vor, da sah ich plötzlich ihre Unterwäsche – furchtbar!“, so Robertson, die sich in dem Brief selbst als eine „professionelle Frau im mittleren Alter“ beschreibt, welche Malaysia in den letzten zehn Jahren zweimal jährlich besucht hat. Sie flog im Oktober in der Business Class von Auckland nach Kuala Lumpur, als sie auf die kurzen Röcke der Air-Asia-Flugbegleiterinnen aufmerksam wurde.