Zwei Frauen von Autos am Zebrastreifen verletzt

Gleich zwei Fußgängerinnen wurden am Donnerstag von Autos am Zebrastreifen erfasst. In Regau wurde eine 44-jährige Timelkamerin von einem Regauer übersehen. Und in Vöcklabruck touchierte der Pkw eines Gmundeners eine dunkel gekleidete 23-Jährige. Beide Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht.