Marcel Hirscher: „Da muss ich zuerst Laura fragen“

"Ich hab schon drei", lachte Marcel Hirscher als er von Raiffeisen-Marketing-Boss Leo Pruschak einen Reiseführer über Südkorea geschenkt bekam. Immerhin muss man ja gut informiert sein, wenn man in ferne Länder fliegt. "Ich werd in Pyeongchang sicher mal blaumachen, dort was anschaun, um den Kopf freizubekommen. Insofern ist das Geschenk schon praktisch."