Wetter-Chaos in Kitz sorgt für Verschiebung

Das Wetter sorgt in Kitzbühel für eine Programmänderung: Der Super G soll am Freitag erst um 13 Uhr auf verkürzter Strecke über die Bühne gehen. Gestartet wird bei der Mausefalle, die Ziellinie wird am Oberhausberg gezogen, wo am Donnerstag auch das Abfahrtstraining endete.